Fethiye Hava Festivali\'nde Paraşüt Kazası

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Hava Oyunları Festivali'nde tekli uçuş yapan İsviçreli paraşütçü Jandarma Karakolu'nun çatısına düştü.

Bu yıl 24'üncüsü yapılan Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde ilk kaza olayını İsviçreli paraşütçü yaşadı. Babadağ'ın 1200 metrelik pistinden single (tekli) uçuş yapan İsviçreli yamaç paraşütü sporcusu Ölüdeniz semalarında gökyüzünde akrobatik hareketler yaptıktan sonra Belcekız Plajı'na yere inişte ani başlayan türbülans nedeniyle Ölüdeniz Jandarma Karakolu'nun ek bölümünün çatısına sert şekilde çarparak düştü. Paraşütün düşmesinin ardından karakol görevlileri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve İsviçreli paraşütçüler yardıma koştu. Çevredeki sakinler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İsviçreli paraşütçüye gerekli ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Çatıda kalan paraşüt ise JAK görevlileri tarafından indirilirken, İsviçreli paraşütçünün ayağında kırık olduğu ve tedavi altına alındığı kaydedildi. - MUĞLA