FETÖ bağlantılı 22 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika
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FETÖ bağlantılı 22 şüpheliye tutuklama talebi

18.07.2025 13:26
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FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla 22 şüpheliye tutuklama talep edildi.

FETÖ silahlı terör örgütü üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla HAKMAR ve TATBAK şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Zeki D.'nin de arasında bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde toplamda 550 şubesi olan HAKMAR marketler zinciri ile TATBAK grubu yönetim kurulu başkanı Z.D.'nin de arasında bulunduğu bazı şüphelilerin, şirketler bünyesinde örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürülmüştü.

Toplamda yapılmış 44 adet ihbar, MASAK raporu, HTS inceleme raporu, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan iletilen bilgi iletimleri, tape kayıtları ve elde edilen fiziki takip tutanakları doğrultusunda yapılan tespitler üzerine, şüpheli Zeki D.'nin de arasında bulunduğu şirket çalışanları ve farklı görevlerde yer alan toplamda 26 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken HAKMAR Mağazacılık, HAKMAR Gıda ve TATBAK Gıda isimli şirketlere, şirket yönetimi için kayyum ataması kararı verilerek, şirketlerin yönetimi tasarruf mevduatı sigorta fonu yetkililerine devredilmişti. Şirketler bünyesindeki 895 şubeye kayyum atanmıştı.

22 şüpheliye tutuklama talebi

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 23 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden, aralarında Zeki D.'nin de bulunduğu 22'si tutuklama talebiyle, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik, istanbul, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ bağlantılı 22 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika

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