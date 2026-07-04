FETÖ'cü H.Y. Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'cü H.Y. Gaziantep'te Yakalandı

FETÖ\'cü H.Y. Gaziantep\'te Yakalandı
04.07.2026 11:54
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FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Y., Gaziantep'te jandarma tarafından yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı. İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nde JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Jandarma, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'cü H.Y. Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika

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