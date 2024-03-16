FETÖ\'den ihraç polis memuru Ankara\'da yakalandı

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Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'den ihraç polis memuru, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olup hakkında yakalama kararı bulunan ihraç polis memuru S.Ü., Etimesgut ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

S.Ü.'nün Bylock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu, 'Etkin Pişmanlık Hükümleri' kapsamında alınan ifadelerde, hakkında beyanlar olduğu ve Bank Asya'da limit artırım hesabının olduğu tespit edildi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA