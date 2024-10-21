FETÖ elebaşısı Gülen için, "Mekanı cennet olsun" diyen gazeteciye soruşturma - Son Dakika
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FETÖ elebaşısı Gülen için, "Mekanı cennet olsun" diyen gazeteciye soruşturma

BURSA (İHA) – Bursa'da bölücü terör örgütü FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ölüm haberini web televizyonunda verirken, "Mekanı cennet olsun" ifadesini kullanan gazeteci Aysın Komitgan hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

21.10.2024 17:30
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BURSA (İHA) – Bursa'da bölücü terör örgütü FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ölüm haberini web televizyonunda verirken, "Mekanı cennet olsun" ifadesini kullanan gazeteci Aysın Komitgan hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Komitgan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifadeye çağrıldı.

Yerel bir web sitesinde televizyon programı hazırlayan Aysın Komitgan, Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili, "Birkaç kez gündeme gelen, gerçek olmadığını öğrendiğimiz Fetullah Gülen'in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş. Yakın kaynaklarından ve yeğeninden ölüm haberi teyit edildi. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç ve suçluyu övmek", "Terör propagandası yapmak" iddiasıyla soruşturma başlattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Aysın Komitgan'ı ifadesine başvurmak üzere emniyete davet etti.

Bu arada, Bursadabugun isimli internet sitesinin yönetiminden yapılan açıklamada, "Bugün Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı ile yapılan bir TV röportajında kurumumuzda köşe yazarı ve genel yayın yönetmeni olarak çalışan Aysın Komitgan tarafından vatan haini, terörist başının ölümü ile ilgili yapılan ve toplumumuzun hassasiyetlerine ters düşen ifadeler bizleri de derinden yaralamıştır. Hangi maksatla olursa olsun toplumumuzda bu tarz olumsuz etkilere neden olacak bir sürecin içinde kurumumuzun adının geçmesi kesinlikle tarafımızca da asla kabul edilemez. Ülkemizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü her şerefli vatan evladında olduğu gibi bizlerin de kırmızı çizgisidir. Hain darbe girişiminin mimarı FETÖ elebaşının ve havarilerinin; başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere bu Yüce Milletin önünde verecekleri hesap tüm toplumumuz gibi bizim de en büyük isteklerimizdendir. Bu kapsamda gereken adımları ivedilikle atacağımızdan değerli okuyucularımızın şüphesi olmasın" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Gazeteci Aysın Komitgan da şahsi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canlı yayın şartları altında söylenen kimi ifadeler, özellikle de toplumsal açıdan bu gibi hassas dönemlerde ne yazık ki farklı yorumlanabiliyor. Duygularımı açıkça ifade etmem gerekirse 40 yıllık gazetecilik kimliğimden bağımsız olarak, ömrünü Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya bağlı geçirmiş, aynı zamanda CHP üyesi bir Türk vatandaşı olarak ülkemize karşı hain planları olan Fetö elebaşının ölümüne rahmet dilemem asla mümkün değildir. Ne ben ne de ailem, hayatlarının hiçbir döneminde bu tarz tarikatlar ile uzaktan yakından bağ kurmamıştır. Dolayısıyla gerek yakın çevrem, gerekse de mesleki olarak iletişimde olduğum herkes çok iyi bilir ki ülkemize karşı haince planlar yapan bu şahsa karşı, ilk günden bu yana tavrım da duruşum da nettir. Ancak duygularımı canlı yayında tam olarak yansıtamamaktan ötürü böyle bir ifadeyi kullanmış bulundum. Canlı yayında söylenen sözlerin geri dönüşünün olmasından dolayı da maalesef aklıma gelen yüzlerce kelime arasından bunu kullanmış bulundum. Fakat insani duygularla söylenmiş bir cümlenin bu denli çarpıtılması gerçekten üzücü. Bu yüzden farklı bir algıya neden olan bu hatalı sözlerimden dolayı şahsım ve kurumum adına kamuoyundan özür diliyorum" - BURSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Aysın Komitgan, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Medya, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ elebaşısı Gülen için, 'Mekanı cennet olsun' diyen gazeteciye soruşturma - Son Dakika

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