FETÖ firarisi Bandırma'da yakalandı - Son Dakika
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FETÖ firarisi Bandırma'da yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda, FETÖ firarisi olarak aranan gazeteci Mehmet Tosun yakalanarak cezaevine gönderildi. Tosun'un FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

29.02.2024 12:27
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FETÖ firarisi şahıs Bandırma'da yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

Bandırma ilçesinde FETÖ firarisi olarak aranan ve FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan gazeteci Mehmet TosunBandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ firarisi Bandırma'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ firarisi Bandırma'da yakalandı - Son Dakika
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