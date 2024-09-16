FETÖ Firarisi Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Firarisi Samsun'da Yakalandı

FETÖ/PDY nedeniyle kesinleşmiş cezası olan M.T., Samsun'da TEM polisinin takibiyle yakalandı.

16.09.2024 18:53
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Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, TEM polisinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgütün firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan takip ve çalışmalarda, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3-sayfa, samsun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Firarisi Samsun'da Yakalandı - Son Dakika

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