FETÖ Firarisi Samsun'da Yakalandı

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Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, TEM polisinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgütün firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan takip ve çalışmalarda, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. yakalandı. - SAMSUN