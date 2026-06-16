FETÖ firarisi Sivas'ta yakalandı - Son Dakika
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FETÖ firarisi Sivas'ta yakalandı

FETÖ firarisi Sivas\'ta yakalandı
16.06.2026 11:46
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6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan L.K. Sivas'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sivas'ta, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, Silahlı Terör Örgütleri kapsamında haklarında Yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş mahkümiyet kararı bulunan L.K isimli şahıs yakalanmıştır.

Yakalanan şüpheli emniyette ki işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ firarisi Sivas'ta yakalandı - Son Dakika

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