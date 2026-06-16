FETÖ firarisi Sivas\'ta yakalandı

Sivas'ta, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, Silahlı Terör Örgütleri kapsamında haklarında Yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş mahkümiyet kararı bulunan L.K isimli şahıs yakalanmıştır.

Yakalanan şüpheli emniyette ki işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirildi. - SİVAS