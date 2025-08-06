Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Yapılan açıklamaya göre, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç. isimli şahıs, 3 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Z.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ Hükümlüsü Adıyaman'da Yakalandı - Son Dakika
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