FETÖ\'nün Askeri Lise Sınavı sorularıyla ilgili 2 kişi yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2012 yılındaki Askeri Lise Sınavı sorularını usulsüzce temin ederek örgütün sözde askeri yapılanma içerisinde bulunan öğrencilerin sınavda başarılı olmasını sağladığı iddia edilen 2 şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye üye olmak ve kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde S.Ç. ve H.D., gözaltına alındı. Şahısların 2012 yılındaki Askeri Lise Sınavı sorularını usulsüzce temin ederek örgütün sözde askeri yapılanma içerisinde bulunan öğrencilerin sınavda başarılı olmasını sağladığı iddia edildi. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR