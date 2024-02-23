FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 15 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 15 şüpheliye gözaltı kararı

FETÖ\'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 15 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı olduğu ve kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün 'sivil imamları'yla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilenler arasında daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş 5 subay, 1 astsubay, 1 askeri öğrenci ve 8 sivil bulunuyor.

23.02.2024 09:47
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı oldukları ve kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamları"yla iletişim sağladıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş 5 subay, 1 astsubay, 1 askeri öğrenci ile 8 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Savunma, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 15 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 15 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
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