FETÖ/PDY askeri okul sınavlarında örgüt üyelerine öncelik sağlandı - Son Dakika
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FETÖ/PDY askeri okul sınavlarında örgüt üyelerine öncelik sağlandı

FETÖ/PDY askeri okul sınavlarında örgüt üyelerine öncelik sağlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine askeri okullara giriş sınavlarında öncelik sağlandığı tespit edildi. İstanbul ve diğer illerde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

24.04.2024 09:15
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü askeri yapılanmasına yönelik askeri okullara giriş sınavlarında örgüt üyelerine öncelik sağlanmasına yönelik 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine askeri okullara giriş sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak, öncelik sağlandığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda 15 eski öğrenciye yönelik başta İstanbul olmak üzere 15 ilde gece 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ/PDY askeri okul sınavlarında örgüt üyelerine öncelik sağlandı - Son Dakika

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