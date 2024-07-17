FETÖ/PDY Üyeleri Tarafından Yapılan Sınav Usulsüzlükleriyle İlgili 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 ve 2015 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli, ayrıca 2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) ve 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakatlarında, mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağlanması eylemine yönelik yürütülen soruşturmalarda, girdiği mülakatta avantajlı kazanan konumunda bulunan biri aktif polis memuru, diğeri aktif askeri personel olmak üzere FETÖ/PDY mensubu 2 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA