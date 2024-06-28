FETÖ/PDY Üyesi Eski Kur'an-ı Kerim Kursu Öğreticisi Isparta'da Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ/PDY Üyesi Eski Kur'an-ı Kerim Kursu Öğreticisi Isparta'da Yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan eski Kur'an-ı Kerim kursu öğreticisi, Isparta'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda görevinden ihraç edilen K.T.'nin Isparta'ya saklanmak amacıyla geldiği tespit edildi. Yakalanan şahıs, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

28.06.2024 12:02
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli makamlarca 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan eski Kur'an-ı Kerim kursu öğreticisi, Isparta'da yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli makamlar tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan görevinden ihraç eski Kur'an-ı Kerim kursu öğreticisi K.T.'nin saklanmak amacıyla Isparta'ya geldiği belirlendi. Yakalanan K.T., Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ/PDY Üyesi Eski Kur'an-ı Kerim Kursu Öğreticisi Isparta'da Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ/PDY Üyesi Eski Kur'an-ı Kerim Kursu Öğreticisi Isparta'da Yakalandı - Son Dakika
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