FETÖ/PDY Üyesi Eski Kur'an-ı Kerim Kursu Öğreticisi Isparta'da Yakalandı

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli makamlarca 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan eski Kur'an-ı Kerim kursu öğreticisi, Isparta'da yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli makamlar tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan görevinden ihraç eski Kur'an-ı Kerim kursu öğreticisi K.T.'nin saklanmak amacıyla Isparta'ya geldiği belirlendi. Yakalanan K.T., Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ISPARTA