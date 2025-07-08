Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında güncel medya yapılanması içinde yer alan kişilerin de olduğu 10 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında kriptolu haberleşme programı ByLock kaydı olanların da bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ/PDY'ye İstanbul Merkezli Operasyon - Son Dakika
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