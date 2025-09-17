FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

17.09.2025 08:25
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasına ilişkin Ankara merkezli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ ile ilişkisi olduğu belirlenen 10 subay ve astsubay gözaltına alındı. Şüphelilerin 1'inin görevde olduğu, 9'unun ise ihraç edildiği öğrenildi.

Ankara merkezli yürütülen çalışmalar sonucu FETÖ şüphelisi 1'i görevde, 9'u ihraç olmak üzere 10 subay/astsubay gözaltına alındı.

"ŞÜPHELİLERİN TAMAMI GÖZALTINA ALINDI"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Savcılıktan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan; 1'i görevde, 9'u daha önce ihraç edilmiş/ilişiği kesilmiş olmak üzere toplam 10 subay/astsubay şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde 17.09.2025 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

