FETÖ şüphelisi hakim Ankara'da yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada şüpheli olup silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan ve 2014 yılında yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından aday gösterilen ihraç hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA