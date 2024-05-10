FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Aranan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Aranan 2 Şahıs Yakalandı

FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Konya TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda, FETÖ Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. H.S.H. ve A.B. isimli şahısların saklandığı adresler tespit edilmiş ve operasyonlar sonucunda gözaltına alınmışlardır.

10.05.2024 15:06
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FETÖ Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs, Konya TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 2 farklı operasyonla saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Konya Ağır Ceza İlamat Masasınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.H. (43) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.'nin (46) saklandığı adresler tespit edildi. TEM Şube Müdürlüğünce firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ - Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan H.S.H. ve A.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Aranan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Aranan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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