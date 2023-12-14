FETÖ üyelerini Yunanistan\'a bırakan şahıs yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek açıklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan meslekten ihraç edilen kişilerin de arasında bulunduğu 12 kişiyi Yunanistan'a bırakıp geri dönen şahıs, dönüş yolunda tekne motoru arıza yapınca Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göcek'te bir koydan 12 kişilik bir grubu alan K.T. isimli şahıs, aldığı kişileri iddiaya göre, Yunanistan'ın Lindos adasındaki kayalıklara bıraktı. Daha sonra dönüşe geçen K.T., dönüş yolunda teknenin motoru arıza yapınca yakayı ele verdi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince K.T. ile kıyıya bıraktığı 12 kişi gözaltına alındı. K.T.'nin Yunanistan'a götürdüğü kişiler arasında FETÖ'den atılmış eski üniversite rektörü, albay ve rütbeli askerler ile ailelerinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. - MUĞLA