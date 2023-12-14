 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
FETÖ üyelerini Yunanistan'a bırakan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ üyelerini Yunanistan'a bırakan şahıs yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyelerini Yunanistan'a bırakan ve dönüş yolunda arıza yapan şahıs, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Aralarında eski üniversite rektörü ve askerlerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

FETÖ üyelerini Yunanistan\'a bırakan şahıs yakalandı
14.12.2023 - 13:02,  Güncelleme: 13:03
Abone Ol

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek açıklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan meslekten ihraç edilen kişilerin de arasında bulunduğu 12 kişiyi Yunanistan'a bırakıp geri dönen şahıs, dönüş yolunda tekne motoru arıza yapınca Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göcek'te bir koydan 12 kişilik bir grubu alan K.T. isimli şahıs, aldığı kişileri iddiaya göre, Yunanistan'ın Lindos adasındaki kayalıklara bıraktı. Daha sonra dönüşe geçen K.T., dönüş yolunda teknenin motoru arıza yapınca yakayı ele verdi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince K.T. ile kıyıya bıraktığı 12 kişi gözaltına alındı. K.T.'nin Yunanistan'a götürdüğü kişiler arasında FETÖ'den atılmış eski üniversite rektörü, albay ve rütbeli askerler ile ailelerinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yunanistan, Muğla, Güvenlik, Terör, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ üyelerini Yunanistan'a bırakan şahıs yakalandı - Son Dakika


13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24
Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12
TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?

Son Dakika
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:05:10. #1.11#
SON DAKİKA: FETÖ üyelerini Yunanistan'a bırakan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement