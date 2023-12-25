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FETÖ üyesi aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından hüküm giyen ve aranan şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsın örgütte yönetim yapılanmasında görev aldığı ve KHK ile ihraç edildiği belirtildi.

FETÖ üyesi aranan şahıs yakalandı
25.12.2023 - 12:19,
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma çerçevesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2015 yılında işlem yapılan ve 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Y.T., Bolvadin'de polis tarafından yakalandı. Şahsın ayrıca örgütte sözde yönetim yapılanmasında sohbet yetkilisi olarak faaliyet yürüttüğü ve Çay İlçe Müftülüğünde vaiz olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç edildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Yargı, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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