FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Adana'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Adana'da yakalandı

FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Adana\'da yakalandı

FETÖ üyesi olmakla aranan eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yusuf Lerik, Adana'da yakalanarak cezaevine gönderildi. 2015'ten beri meslekten ihraç edilen Lerik, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16.12.2024 09:59  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan aranan eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yusuf Lerik, Adana'da yakalandı.

Terör örgütü 'FETÖ/PDY' ile bağlantısı nedeniyle 2015'te meslekten ihraç edilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yusuf Lerik, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' yazışmalarında adı geçtiği gibi daha önce yakalanan örgüt üyelerinin teşhis edip, hakkında ifade verdiği öğrenilen Yusuf Lerik'in, örgütün emniyet yapılanması içerisinde yer alıp, yine polislere yönelik örgütsel toplantılar düzenlediği öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yusuf Lerik'i Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde evinin yakınlarında sokakta yürürken yakaladı. Yusuf Lerik, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Terör, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Adana'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:49:30. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Adana'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.