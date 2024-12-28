Samsun'un Bafra ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (48) isimli şahıs, Bafra ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ Üyesi Hükümlü Bafra'da Yakalandı - Son Dakika
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