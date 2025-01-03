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FETÖ Üyesi İnegöl'de Yakalandı

FETÖ Üyesi İnegöl\'de Yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Yasin K., İnegöl'de jandarma tarafından yakalandı.

03.01.2025 15:35
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri, İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yasin K.'yı (30) kıskıvrak yakaladılar. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Üyesi İnegöl'de Yakalandı - Son Dakika

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