FETÖ Üyesi İnegöl\'de Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri, İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yasin K.'yı (30) kıskıvrak yakaladılar. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
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