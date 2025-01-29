Figen Yüksekdağ'ın Kardeşi Ölü Bulundu

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Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

ADANA - Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ Adana'daki evinde ölü bulundu. Cenazenin yarın Ceyhan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşadığı evinde ölü bulundu. İddiaya göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ'ın yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yüksekdağ'ın ilk belirlemelere göre mide kanaması geçirip öldüğü öne sürüldü.