Figen Yüksekdağ'ın kardeşi toprağa verildi Yüksekdağ cenazeye katılamadı

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Adana'da hayatını kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ Yumurtalık ilçesinde topağa verildi.

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu olan Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Çukurova ilçesinde yaşadığı evinde dün ölü bulundu. İddiaya göre, 3 gündür kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Yüksekdağ'ın öldüğünü tespit etti. Mide kanseri tedavisi gördüğü ve tek yaşadığı öğrenilen Yüksekdağ'ın cenazesi bugün öğle saatlerinde morgdan alınarak Yumurtalık ilçesi Gölovası Mahallesine getirildi. Saniye Yüksekdağ, burada kılınan cenaze namazının ardından Gölovası Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye; Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, DEM Parti ilçe başkanı, partililer ve Yüksekdağ'ın yakınları katıldı. Cezaevinde olan Figen Yüksekdağ cenazeye katılamadı. - ADANA