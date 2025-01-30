Figen Yüksekdağ'ın Kardeşi Yumurtalık'ta Toprağa Verildi

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Figen Yüksekdağ'ın kardeşi toprağa verildi

Adana'da evinde ölü bulunan ve mide kanseri olduğu öğrenilen Fiğer Yüksekdağ'ın kardeşi Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi

ADANA - Adana'da hayatını kaybeden Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ Yumurtalık ilçesinde topağa verildi.

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu olan Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşadığı evinde dün ölü bulundu. İddiaya göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ'ın yakınları polise haber vermiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yüksekdağ'ın öldüğünü tespit etmiş cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. Mide kanseri tedavisi gördüğü ve tek yaşadığı öğrenilen Yüksekdağ'ın cenaesi bugün öğle saatlerinde morgtan alınarak Yumurtalık ilçesine bağlı Gölovası Mahallesine götürüldü. Burada Gölovası Mezarılığında kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Cenaze namazına Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, DEM Parti ilçe başkanı, partililer ve Yüksekdağ'ın akbaları katıldı. Cezaevinde olan Figen Yüksekdağ cenazeye katılmadı.