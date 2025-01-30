Figen Yüksekdağ'ın Kardeşi Yumurtalık'ta Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Figen Yüksekdağ'ın Kardeşi Yumurtalık'ta Toprağa Verildi

Geniş Video İzle

Adana'da evinde ölü bulunan ve mide kanseri olduğu öğrenilen Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye yerel makamlar ve yakınları katıldı.

30.01.2025 13:53  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Figen Yüksekdağ'ın kardeşi toprağa verildi

Adana'da evinde ölü bulunan ve mide kanseri olduğu öğrenilen Fiğer Yüksekdağ'ın kardeşi Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi

ADANA - Adana'da hayatını kaybeden Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ Yumurtalık ilçesinde topağa verildi.

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu olan Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşadığı evinde dün ölü bulundu. İddiaya göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ'ın yakınları polise haber vermiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yüksekdağ'ın öldüğünü tespit etmiş cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. Mide kanseri tedavisi gördüğü ve tek yaşadığı öğrenilen Yüksekdağ'ın cenaesi bugün öğle saatlerinde morgtan alınarak Yumurtalık ilçesine bağlı Gölovası Mahallesine götürüldü. Burada Gölovası Mezarılığında kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Cenaze namazına Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, DEM Parti ilçe başkanı, partililer ve Yüksekdağ'ın akbaları katıldı. Cezaevinde olan Figen Yüksekdağ cenazeye katılmadı.

Kaynak: İHA

Figen Yüksekdağ, Mide Kanseri, Mide Kanseri, Yumurtalık, Politika, 3-sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Figen Yüksekdağ'ın Kardeşi Yumurtalık'ta Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:23:28. #1.11#
SON DAKİKA: Figen Yüksekdağ'ın Kardeşi Yumurtalık'ta Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.