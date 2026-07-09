Fildişi Sahili'nde Kaybolan Adanalı Baba İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Fildişi Sahili'nde Kaybolan Adanalı Baba İçin Yardım Çağrısı

Fildişi Sahili\'nde Kaybolan Adanalı Baba İçin Yardım Çağrısı
09.07.2026 11:37
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52 yaşındaki Süleyman Kaplan, Fildişi Sahili'nde kayboldu. Aile, yardım bekliyor.

Adana'da yaşayan 52 yaşındaki şahıs, ticaret yapmak için gittiği Fildişi Sahili'nde kayboldu. 20 gündür kendisinden haber alamayan ailesi gelecek umutlu bir haberi beklerken tüm başvuruları yaptıklarını söyleyerek yardım istedi.

Adana'da yaşayan 4 çocuk babası Süleyman Kaplan (52), ticaret yapmak amacıyla 5 Mayıs'ta Fildişi Sahili'ne gitti. Ailesiyle her gün düzenli olarak görüşen Kaplan'dan son olarak 19 Haziran'da haber alındı. O tarihten bu yana kendisine ulaşamayan yakınları, durumu büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine bildirdi. Süleyman Kaplan'ın oğlu ve kardeşi de arama çalışmalarına destek olmak amacıyla Fildişi Sahili'ne gitti. Ancak aradan geçen 20 güne rağmen Kaplan'ın akıbetine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

"Eşimi çok özledim"

Eşinden bir telefonun gelecek umuduyla her gün beklediğini belirten Canan Kaplan, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu. Endişe yaşadıklarını ifade eden Kaplan, "5 Mayıs'ta çalışmak için gitti. Her gün mutlaka görüşürdük. 19 Haziran'dan itibaren haber alamıyoruz. Bugün 20'nci gün. Gerekli tüm başvuruları yaptık, arama çalışmaları devam ediyor ancak hiçbir sonuç alamadık. Kaçırılmış olabilir, alıkonulmuş olabilir, hatta hayatından bile şüphe ediyoruz. Eşimi çok özledim. 4 çocuğum var, hepsi perişan oldu" diye konuştu.

"20 gündür babamdan haber alamıyorum"

Babasının yokluğunun kendilerini derinden etkilediğini söyleyen 20 yaşındaki Doğuş Kaplan ise şunları söyledi:

"20 gündür babamdan haber alamıyorum. Çok kötüyüm. Sesini duyamıyorum, göremiyorum. Ne halde olduğunu bilmiyoruz. Tek isteğimiz babamın sağ salim bulunması". - ADANA

Kaynak: İHA

Süleyman Kaplan, Fildişi Sahili, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fildişi Sahili'nde Kaybolan Adanalı Baba İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika

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