Filipinler'de Aghon Tayfunu: 7 ölü, elektrik kesintisi ve liman faaliyetleri durdu - Son Dakika
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Filipinler'de Aghon Tayfunu: 7 ölü, elektrik kesintisi ve liman faaliyetleri durdu

Filipinler'de etkili olan Aghon Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. 6 şehirde elektrik kesintisi yaşanırken, 3 havaalanı ve 29 liman faaliyetlerini askıya aldı. Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 7 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Marcos Jr., tayfunun neden olduğu maddi zarar ve afet bölgelerine yardım etmek için hükümet kurumlarını görevlendirdiğini açıkladı. Aghon Tayfunu'nun etkisini 29 Mayıs'a kadar yitirmesi bekleniyor.

28.05.2024 10:06
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Filipinler'de etkili olan Aghon Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. 6 şehirde elektrik kesintisi yaşanırken, 3 havaalanı ve 29 liman faaliyetlerini askıya aldı.

Filipinler'de hafta sonunda etkili olan Aghon Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Filipinler Sivil Savunma Ofisi'nden (OCD) yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi. Misamis Oriental'in güneyinde bir araçtaki 14 yaşındaki çocuğun üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Quezon eyaletinde ise 6 can kaybının kayıtlara geçtiği duyuruldu. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) ise tayfundan 36 bin 143 kişinin etkilendiğini, 16 bin 426 kişinin tahliye merkezlerinde olduğunu açıkladı.

Devlet Başkanı Marcos Jr.'dan tayfun açıklaması

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. da Brunei'ye resmi ziyarette bulunmak üzere ülkeden ayrılmadan önce Aghon Tayfunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili hükümet kurumlarını afet bölgelerine yardım etmekle görevlendirdiğini vurgulayan Marcos Jr., tayfun nedeniyle 3 havaalanı ve 29 limanın faaliyetlerini askıya aldığı bilgisini paylaştı. Ayrıca 6 şehirde elektrik kesintileri yaşandığını ifade eden Marcos Jr., 13 sel vakası ile 3 yağmur kaynaklı toprak kaymasının kayıtlara geçtiğini söyledi.

Etkisini yitirmesi bekleniyor

Hafta sonu boyunca Filipinler'in geniş kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlara neden olan Aghon Tayfunu, birçok bölgede maddi zarara yol açmıştı. Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA) Aghon Tayfunu'nun 29 Mayıs'a kadar kademeli olarak etkisini yitireceğini açıklamıştı. - MANILA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Filipinler'de Aghon Tayfunu: 7 ölü, elektrik kesintisi ve liman faaliyetleri durdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de Aghon Tayfunu: 7 ölü, elektrik kesintisi ve liman faaliyetleri durdu - Son Dakika
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