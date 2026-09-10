Filipinler\'de Coron açıklarında feribotta yangın çıktı, 5 kişi öldü

Filipinler'de feribotta çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 86 kişiden ise haber alınamıyor.

Filipinler'in başkenti Manila'dan 117 yolcu ve 17 mürettebatla yola çıkan MV June Aster adlı feribotta, Palawan eyaletindeki turistik merkez Coron'a yaklaştığı sırada gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti. Feribottaki 86 kişiden ise haber alınamıyor.

Sahil Güvenlik Sözcüsü Komodor Noemie Cayabyab, şu ana kadar 43 kişinin kurtarıldığını açıklayarak, "Arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Cayabyab, yangının nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. Yangından sağ kurtulanlar, yangının yük bölümünde başlamış olabileceğini belirtti.

Filipinler basını, arama-kurtarma çalışmalarına ordunun yanı sıra bölgedeki balıkçıların da destek verdiğini aktardı. Haberlerde, feribotun yardım çağrısı yaptığı sırada Coron'a bağlı Turda köyünün yaklaşık 4 deniz mili açığında olduğu ifade edildi.

Filipinler'de dünyanın en ölümcül deniz kazalarından biri yaşanmıştı

Filipinler'de 1987'de kapasitesinin üç katı yolcu alan Dona Paz adlı feribot, MT Vector adlı petrol tankeri ile çarpışmış, kazada 4 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Kaza, dünyanın en ölümcül deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.