Filipinler'de FA-50 Savaş Uçağı Kayboldu

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Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) bünyesindeki bir FA-50 savaş uçağıyla operasyon sırasında irtibat kesildi. Kaybolan uçağı arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) tarafından yapılan açıklamada, FA-50 savaş uçağının gece operasyonu sırasında kaybolduğu ifade edildi. Açıklamada, "Uçak, hedef bölgeye ulaşmadan 1 dakika önce göreve dahil olan diğer uçaklarla iletişimini kaybetti" denildi. Diğer uçakların geri dönene kadar kayıp uçakla tekrar bağlantı kurmaya çalıştığı belirtilerek, "PAF, kayıp savaş uçağını bulmak için tüm mevcut kaynakları kullanarak kapsamlı arama operasyonları yürütüyor" ifadeleri kullanıldı.

Filipinler Ordu Sözcüsü Albay Louie Dema-ala yaptığı açıklamada, kayıp FA-50'nin Mindanao bölgesine bağlı Bukidnon'da komünist isyancı örgüt Yeni Halk Ordusu ile savaşan birliklere "hava desteği sağlamak" için gönderilen bir filonun parçası olduğunu belirtti.

Savaş uçakları, Filipinler'in ikinci büyük şehri Cebu'daki havaalanıyla aynı pisti paylaşan Mactan-Benito Ebuen Hava Üssü'nden kalkış yapmıştı. - MANILA