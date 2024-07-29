Filipinler'de Tropikal Fırtına ve Tayfun Sonucu Ölü Sayısı 36'ya Yükseldi - Son Dakika
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Filipinler'de Tropikal Fırtına ve Tayfun Sonucu Ölü Sayısı 36'ya Yükseldi

Filipinler'de geçtiğimiz hafta etkili olan Butchoy Tropikal Fırtınası ve Carina Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükselirken, 6 kişi yaralandı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Ülkede 4.5 milyon kişi etkilendi ve yaklaşık 794 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sel ve toprak kaymaları sonucu birçok bölgede maddi hasar meydana geldi.

29.07.2024 13:42
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Filipinler'de geçtiğimiz hafta etkili olan Butchoy Tropikal Fırtınası ve Carina Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükselirken, 6 kişi yaralandı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Filipinler'i geçtiğimiz hafta art arda vuran Butchoy Tropikal Fırtınası ve Carina Tayfunu'nun etkisini yitirmesinin ardından felaketin bilançosu netleşmeye başladı. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, Butchoy Tropikal Fırtınası ve Carina Tayfunu'nun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının en az 36'ya yükseldiği bildirildi. Felaket nedeniyle 6 kişinin yaralandığı belirtilirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Ülkede 4.5 milyon kişi etkilendi

NDRRMC açıklamasına göre, Butchoy Tropikal Fırtınası ve Carina Tayfunu'ndan yaklaşık 4.5 milyon kişi etkilendi ve yaklaşık 794 bin kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Tahliye merkezlerinde 152 bin kişinin kalırken, 641 bin kişi farklı güvenli bölgelere sığındı. Ayrıca 20 bini aşkın çiftçi ve balıkçı da maddi zarara uğradı. Açıklamada, Hükümetin devlet kurumları aracılığıyla afet bölgelerine yaklaşık 58 milyon dolar yardım sağladığı aktarıldı.

Sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti

Filipinler'i geçen hafta vuran tropikal fırtına ve tayfun şiddetli yağışlar ile rüzgarlara neden olmuş, birçok bölgede sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, yapılar, yollar ve tarım arazilerinde maddi hasar oluştuğu kamuoyuna yansımıştı. - MANILA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Filipinler'de Tropikal Fırtına ve Tayfun Sonucu Ölü Sayısı 36'ya Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de Tropikal Fırtına ve Tayfun Sonucu Ölü Sayısı 36'ya Yükseldi - Son Dakika
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