Filistin'den El Cezire'ye Geçici Yayın Yasağı

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Filistin yönetimi, Katar merkezli El Cezire medya grubunun yayıncılık faaliyetlerini geçici olarak yasaklama kararı aldı. Kararın El Cezire'nin Filistin yasalarını "tekrar tekrar ihlal etmesi nedeniyle" alındığı belirtilirken, medya grubunun "kışkırtıcı içerikler" ve "yanlış bilgiler" yaydığı ifade edildi.

Filistin yönetiminin, Katar merkezli El Cezire medya grubunun yayıncılık faaliyetlerini geçici olarak yasaklama kararı aldığı bildirildi. Resmi Filistin basınında yer alan habere göre, karar Kültür, İçişleri ve Telekomünikasyon Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Filistin Bakanlık Komitesi tarafından alındı. El Cezire'ye bağlı personelin bölgede çalışmasını da yasaklayan kararın, grubun Filistin yasalarını "tekrar tekrar ihlal etmesi nedeniyle" alındığı belirtildi. El Cezire'nin "kışkırtıcı içerikler" ile "yanlış bilgiler" yaydığı ve "Filistin'in iç işlerine karışan" yayınlar yaptığı ifade edilirken, söz konusu yasağın El Cezire yasal statüsünü Filistin düzenlemelerine uygun hale getirene dek yürürlükte kalacağı aktarıldı. - RAMALLAH