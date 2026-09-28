Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ölü sayısının 74 bin 22'ye çıktığını bildirdi - Son Dakika
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ölü sayısının 74 bin 22'ye çıktığını bildirdi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarında Gazze'de ölenlerin sayısının 74 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana ölenlerin bin 421'e ulaştığını, son 24 saatte 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 19 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 421'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 834'e, yaralı sayısının da 4 bin 983'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 74 bin 22'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 980'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
Sağlık Bakanlığıİnsan HaklarıPolitikaFilistin3. SayfaİsrailGazzeDünyaSon Dakika

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