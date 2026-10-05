Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de son 24 saatte 3 kişinin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de son 24 saatte 3 kişinin öldüğünü bildirdi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 74 bin 243'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 243'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca 2 sivilin daha önceki saldırılarda aldıkları yaralar nedeniyle öldüğünü, 1 sivilin cenazesinin de enkazdan çıkarıldığını aktardı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 460'a, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 836'ya, yaralı sayısının da 5 bin 116'ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 243'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 232'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
Sağlık BakanlığıGazze ŞeridiPolitika3. SayfaFilistinİsrailGazzeDünyaSon Dakika

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