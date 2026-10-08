Filo Jet faciasında can kaybı 27'ye yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor - Son Dakika
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Filo Jet faciasında can kaybı 27'ye yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor

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KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet gemisiyle ilgili arama çalışmalarında bugün 1 kişinin naaşına ulaşıldı. Başbakanlık, faciadaki can kaybının 27'ye çıktığını, kayıp son 1 kişi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen "Filo Jet" gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla toplam can kaybı 27'ye yükseldi. Kayıp durumdaki 1 kişi için çalışmalar devam ediyor.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında "Filo Jet" adlı yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarında bugün 1 kişinin naaşına ulaşıldığı ifade edildi. Bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve DNA çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Son gelişmeyle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken, kayıp durumdaki son 1 kişiye ulaşılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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