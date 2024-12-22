Filyos'ta Tren Kazası: İki Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Filyos'ta Tren Kazası: İki Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Filyos\'ta Tren Kazası: İki Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde başıboş dolaşan iki büyükbaş hayvana tren çarparak olay yerinde telef olmasına neden oldu. Kazanın ardından tren seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

22.12.2024 21:07  Güncelleme: 21:08
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yaşanan acı olayda başıboş halde dolaşan iki büüykbaş hayvana tren çarptı. Trenin çarpması sonucu iki hayvan bulunduğu yerde telef oldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Filyos beldesinde meydana geldi. Tren raylarının üzerinde başıboş halde dolaştıkları öğrenilen iki büyükbaş hayvana tren çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki büyükbaş hayvan olay yerinde telef oldu. Yaşanan olay sonrası tren seferlerinde kısa süreli olarak aksamalar yaşandı. Olay yerine daha sonra TCDD yetkilileri ve Filyos Belediyesi'ne ait ekipler sevk edildi.Telef olan hayvanlar raylardan iş makinesi yardımıyla kaldırılarak, tren seferleri yeniden normale döndü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Filyos'ta Tren Kazası: İki Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

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