Finike\'de hortumdan zarar gören seralarda hasar tespiti başladı

Antalya'nın Finike ilçesinde fırtına ve sağanak yağışın ardından oluşan hortum seraları yerle bir etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Finike ilçesi Saklısu Mahallesi'nde denizde oluşarak karaya ulaşan hortumun verdiği zararın ardından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleriyle sahada olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan, şunları söyledi:

"Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Aksu, Manavgat olmak üzere çiftçilerimizin zararı olduğu ihbarı geliyor. Arkadaşlarımız da olumsuz hava koşullarına rağmen sahada tespitler yapıyor. Finike'de 100 dönüm civarı, Kumluca'da 150 dönüm civarı seralarda zarar olduğu söyleniyor. Tam tespitlerimizi yaptıktan sonra çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermek için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." - ANTALYA