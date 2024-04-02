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Finlandiya'da 12 yaşındaki saldırganın gerçekleştirdiği okul saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Finlandiya'da 12 yaşındaki saldırganın gerçekleştirdiği okul saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti

Finlandiya\'da 12 yaşındaki saldırganın gerçekleştirdiği okul saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin Vantaa şehrinde bulunan Viertola Okulu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 öğrenciden biri hayatını kaybetti. Saldırganın 12 yaşında olduğu açıklandı ve saldırıda kullanılan silaha el konuldu. Polis, saldırıda zarar gören tüm öğrencilerin 12 yaşında olduğunu doğruladı. Saldırganın suçunu itiraf etmesi nedeniyle sosyal hizmetlerin gözetimine verilmesi bekleniyor.

02.04.2024 14:30  Güncelleme: 14:36
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Finlandiya'da sabah saatlerinde Viertola Okulu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 3 öğrenciden biri hayatını kaybederken, Finlandiya polisi gözaltına alınan saldırganın 12 yaşında olduğunu açıkladı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin kuzeyinde Vantaa'da şehrindeki okul saldırısında bilanço artarken, saldırıya ilişkin yeni bilgiler de gün yüzüne çıkıyor. Viertola Okulu'nda sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 öğrenciden biri hayatını kaybetti. Finlandiya polisi, yaklaşık 800 öğrencinin ve 90 personelin bulunduğu okulda gerçekleştirilen saldırının ardından Siltamaki semtinde gözaltına alınan saldırganın 12 yaşında bir öğrenci olduğunu açıklarken, saldırıda kullanıldığından şüphelenilen silaha da el konulduğunu söyledi. Şimdilik başka bir şüphelinin bulunmadığını aktaran polis, nedeni henüz bilinmeyen saldırıda zarar gören tüm öğrencilerin de 12 yaşında olduğunu doğruladı. Olayda kullanılan silahın saldırganın bir akrabasına ait olduğu ortaya çıkarken, polis sorgusunda suçunu itiraf eden saldırganın yaşının küçük olması nedeniyle sosyal hizmetlerin gözetimine verilmesi bekleniyor.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen olayın ardından yaptığı açıklamada, "Gün korkunç bir şekilde başladı. Şu anda pek çok ailenin yaşadığı acı ve endişeyi ancak tahmin edebilirim" ifadelerini kullandı. - HELSİNKİ

Kaynak: İHA

Finlandiya, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Finlandiya'da 12 yaşındaki saldırganın gerçekleştirdiği okul saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finlandiya'da 12 yaşındaki saldırganın gerçekleştirdiği okul saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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