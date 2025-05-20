Finlandiya'da Okul Saldırısı - Son Dakika
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Finlandiya'da Okul Saldırısı

Finlandiya\'da Okul Saldırısı

16 yaşındaki öğrenci, 3 kız öğrenciyi bıçaklayarak saldırı anını kaydetti, gözaltına alındı.

20.05.2025 17:22
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Finlandiya'daki bir okulda 16 yaşındaki erkek öğrenci, 3 kız öğrenciyi bıçaklayarak saldırı anını vücut kamerasıyla kayda aldı. Bıçaklanan öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmazken, polis saldırgan öğrenciyi gözaltına aldı.

Finlandiya'nın güneyindeki Tampere şehrine yakın Pirkkala kasabasındaki Vahajarvi Okulu'nda yerel saatle 10.42 sıralarında erkek bir öğrenci, 3 kız öğrenciye bıçakla saldırdı. Saldırgan öğrenci, korkunç anları vücut kamerasıyla da kaydetti. Görüntülerde, erkek öğrencinin lavabodan çıkarak kız öğrencileri hunharca bıçakladığı görüldü. Yaralı 3 öğrencinin hayati tehlikesi bulunmazken, saldırgan öğrenci ise okula gelen polis tarafından gözaltına alındı.

"Saldırı öncesi bildiri yayınladı"

Fin medyası, 16 yaşında olduğu belirtilen saldırgan öğrencinin olaydan önce sosyal medyadan bir bildiri yayınladığını belirtti. Erkek öğrencinin saldırıda bıçak kullanmayı planladığı, hedefinin kız öğrenciler olacağı, 1 kişiyi öldürmeyi ve en az 2 kişiyi yaralamayı planladığı iddia edildi. Saldırganın 2 ile 4 arasında hapis yatmayı hedefleyen "heyecan verici" bir şey yapmak istediği, hiç arkadaşı olmadığı ve arkadaş istemediği ileri sürüldü. Saldırganın ayrıca söz konusu eylemi 6 ay boyunca planladığı ve ChatGPT'den yardım aldığı iddia edildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - HELSİNKİ

Kaynak: İHA

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