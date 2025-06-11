Finlandiya, Rusya Büyükelçisi'ni Çağırdı

Finlandiya, Rusya'nın 10 Temmuz'da ikinci kez Finlandiya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

NATO üyesi Finlandiya, Rusya'nın 3 haftada iki kez hava sahasını ihlal etmesinin ardından harekete geçti. Finlandiya, Rusya'nın 10 Temmuz'da ikinci kez Finlandiya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Finlandiya tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait uçakların Porvoo kenti açıklarında Finlandiya hava sahasına girdiği kaydedilerek Finlandiya Sınır Güvenliği tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kuznetsov, 26 Mayıs'ta da iki Rus askeri uçağın Porvoo kenti açıklarında ülkenin hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. - HELSİNKİ