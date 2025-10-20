Firar Eden Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika
Son Dakika
3.Sayfa

Firar Eden Uyuşturucu Taciri Yakalandı

20.10.2025 12:11
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticaretinden 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.G. yakalandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ticaretinden 5 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ve cezaevinden firar eden şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan ve yaklaşık 20 önce cezaevinden firar ettiği tespit edilen M.G.'nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonrası şahıs kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. M.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
