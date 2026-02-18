Firari Hükümlü Manisa'da Yakalandı - Son Dakika
Firari Hükümlü Manisa'da Yakalandı

18.02.2026 20:21
23 yıl hapis cezası bulunan firari E.T. Salihli'de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü E.T.'nin (42) Atatürk Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü, saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T, daha sonra Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Salihli, Manisa, Son Dakika

