Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 17 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince İlkadım ilçesinde aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilerek tutuklanıp cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?