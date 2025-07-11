Firari İnek Salihli Otogarında Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kesim için getirildiği mezbahadan kaçan inek ortalığı birbirine kattı. Firari inek, otogarda yakalandı.

Kesim için Salihli Mezbahası'na götürülen inek, sahibinin elinden kaçtı. Mezbahadan kaçan inek, otogara kadar yakalanamadı. Salihli Otogarında 2 motosiklet ve 1 resmi araca zarar veren inek, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilmeye çalışıldı.

Veterinerler tarafından 4 uyuşturucu iğne atılan inek, sakinleştirilerek yakalandı. İnek, daha sonra kamyona alınarak mezbahaya götürüldü. - MANİSA