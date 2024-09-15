Firariden 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması (2 Dosya), Kamu Malına Zarar Verme, Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu firarisi E.A. isimli şüpheli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Şüpheli şahıs hakkında yapılan detaylı araştırma ve soruşturma sonucu Burdur ilinde kaldığı adres tespit edilerek yakalandı. Şüpheli adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN