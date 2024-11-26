13 yıl hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi çalıntı araçla yakalandı
SAMSUN - Samsun'da uyuşturucudan 13 yıl hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi bir kişi jandarma tarafından çalıntı araçla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum İlçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapan Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 adet suç kaydı bukunan ve "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.Ş.'yi çalıntı araçla yakaladı. Gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen İ.Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Firariden Yakalanan Suçlu Çalıntı Araçla Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?