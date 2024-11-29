Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı

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Yenidoğan Çetesi'nin elebaşı Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığı açığa çıktı. 47 sanıklı Yenidoğan Çetesi Davası'nda çeşitli suçlardan yargılanan Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığı; Bakırköy'de bir konut, Bingöl'de 3 tarla ve bir bahçe ile sahibi olduğu Medisense şirketi ve Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş şirketini içeriyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda, mal varlıklarına el konuldu ve şirketlere kayyum atandı.

29.11.2024 19:25  Güncelleme: 19:49
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Yenidoğan Çetesi'nin elebaşı Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı.

47 sanıklı Yenidoğan Çetesi Davası'nda 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle yargılanan Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığının ayrıntıları da ortaya çıktı.

EL KONULAN MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Fırat Sarı'nın Bakırköy'de bir konut, Bingöl'de 3 tarla ve bir bahçe ile tek sahibi olduğu Medisense şirketine ve yüzde 60 hisse sahibi olduğu Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Şşirketine de el konulmasına ve kayyum atanmasına karar verildi.

Fırat Sarı\'nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı
Kaynak: ANKA

Yenidoğan Çetesi, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Turizm, Bingöl, Bahçe, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali :
    Verin artik su kararinizi. Ascakmisiniz kescekmisiniz yoksa Adaleti mi uygulayacaksiniz 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    çok uzadı 0 0 Yanıtla
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