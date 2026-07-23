Fırtına, Avcılar\'da Reklam Panosunu Uçurdu

Avcılar'da fırtına nedeniyle uçan reklam panosu bir vatandaşın üzerine düştü. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Avcılar Tahtakale Mahallesinde dün akşam saatlerinde etkili olan ani rüzgarın neden olduğu fırtına sırasında bir reklam panosu yerinden uçtu. Pano, bir vatandaşın üzerine düştü. Panonun altında kalan vatandaş çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay sonucunda vatandaşın yaralanmadığı öğrenildi. - İSTANBUL