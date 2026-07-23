Avcılar'da fırtına nedeniyle uçan reklam panosu bir vatandaşın üzerine düştü. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Avcılar Tahtakale Mahallesinde dün akşam saatlerinde etkili olan ani rüzgarın neden olduğu fırtına sırasında bir reklam panosu yerinden uçtu. Pano, bir vatandaşın üzerine düştü. Panonun altında kalan vatandaş çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay sonucunda vatandaşın yaralanmadığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Fırtına, Avcılar'da Reklam Panosunu Uçurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?