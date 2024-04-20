Çorum'un İskilip ilçesinde fırtına düğünü savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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Çorum'un İskilip ilçesinde fırtına düğünü savaş alanına çevirdi

Çorum\'un İskilip ilçesinde fırtına düğünü savaş alanına çevirdi

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Karaburun köyünde düzenlenen bir düğün, çıkan fırtına nedeniyle felakete dönüştü. Fırtına, düğün çadırını, masa ve sandalyeleri uçurarak çevreye savurdu. Yaklaşık bin 500 davetlinin katıldığı düğün yemeği ise yarıda kaldı. Düğün sahipleri, can kaybı olmamasına şükretti.

20.04.2024 17:45  Güncelleme: 17:47
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Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Karaburun köyünde, fırtına düğün yerini savaş alanına çevirdi. Düğün çadırı, masa ve sandalyeler fırtına nedeniyle uçtu.

Karaburun köyünde ikamet eden Yaşar Bıyık, oğlunun düğünü için köy meydanında yemek verdi. Yaklaşık bin 500 davetlinin katıldığı düğün yemeği aniden çıkan fırtına nedeniyle yarıda kalırken, düğün yemeği için kurulan çadır ile yemek için hazırlanan masa ve sandalyeler etrafa savruldu. Düğüne katılmak için köye gelen davetlilerin bir kısmı geri dönerken büyük bir bölümü ise köydeki samanlık ve çatı altlarına sığındı.

Düğün daveti için kurulan düğün çadırı fırtına nedeniyle yırtılıp uçarken yemek için hazırlanan masa ve sandalyelerde savrularak çevredeki tarla ve bahçelere uçtu. Düğün çadırının fırtına nedeniyle uçmaması için büyük uğraş veren düğün sahibi ve davetlilerin çabaları yeterli olmadı. Yırtılan çadır çok sayıda parçaya ayrılırken, masa ve plastik sandalyelerin bir kısmı da kırıldı.

Düğün sahibi Yaşar ve Erdal Bıyık kardeşler, "Düğünümüz vardı, fırtına her şeyi altüst etti. Yaklaşık bin 500 kadar davetlimiz vardı, fırtına sonrası her şey yarıda kaldı. Düğün çadırı, masa, sandalye her şey uçtu. Allah'tan gelen afat, düğün yarıda kaldı fakat can kaybımız yok, buna şükür" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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