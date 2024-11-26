Fırtına Kurbanı: Çatı Düşmesiyle Hayatını Kaybetti

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Fırtınada üstüne çatı düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta dün etkili olan fırtınada üzerine çatı düşen ve ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Dukadiroğlu ilçesi Şazibey Mahallesi Canlı Hayvan Borsası arkasındaki hayvancılık tesisinde meydana geldi. Saatte 70 kilometre hıza ulaşan fırtına sonrası küçükbaş hayvanların bulunduğu yapının çatısı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaşanan olayda A.Ç. hafif şekilde, Mevlüt Altıntaş ise ağır yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale 112 görevlilerince olay yerinde yapılırken, yaralanan 2 şahıs hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Mevlüt Altıntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.